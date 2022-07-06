النشرة المرورية- كثافات بالإسكندرية وطنطا والجيزة.. والبدائل

جدة - نرمين السيد - وتحدث صابر فى مداخلة هاتفية، لبرنامج افصل واسمع، مع محمد نشأت وشيماء حافظ، بالراديو 9090، عن الحركة المرورية بكافة المحافظات خلال فترة الذروة المسائية والطرق البديلة.

وأشار صابر إلى أن الكثافات المرورية فى محافظة الإسكندرية تتركز فى مناطق محور قناة السويس، وعند منطقة الحديقة الدولية، وكبرى 14 ومايو، ومنطقة خالد بن الوليد بكورنيش الإسكندرية، داعيا إلى سلوك محور المحمودية الجديد.

وفى نطاق محافظة السويس تم الدفع بالخدمات المرورية برئاسة العميد عمرو أنور مدير إدارة مرور السويس لاستيعاب الحركة المرورية من المحافظات المجاورة.

وفى محافظة الغربية، نوه إلى أن مدينة طنطا تشهد أحجام بميدان المحطة، حيث تم الدفع بالخدمات المرورية بمداخل ومخارج المحافظة لتصفية أى كثافات متوقعة خلال اليوم، برئاسة العميد وائل حمودة مدير الإدارة العامة لمرور الغربية، لاستيعاب حركة السيارات القادمة من المحافظات المجاورة.

وفى الدقهلية وبالتحديد مدينة المنصور، هناك بعض الكثافات أعلى كوبرى الجامعة، المتجه إلى حى الجامعة، حيث يفضل سلوك طلخا - شربين.

ومن المحافظات الساحلية محافظة بورسعيد، تتوافد بعض الكثافات على شارع الأبوتى، حيث تم الدفع بسيارات الانتشار السريع برئاسة العميد محمد المصرى مدير ادارة مرور بورسعيد وكافة الخدمات المرورية بمحيط محاور بورسعيد خلال فترة الذروة المسائية.

وعن محافظة القليوبية، أشار صابر إلى وجود كثافات فى محيط محطة شبرا الخيمة للمتجه إلى ميت نما، حيث يفضل سلوك محور بنها الحر.

أما الجيزة، فشدد صابر إلى وجود كثافات متفرقة، بداية من محور 26 يوليو، الذى يشهد أحجاما مرورية بنطاق كفر حكيم فى الاتجاهين، حيث يفضل سلوك محور روض الفرج.

كما وجه اللواء محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، على نشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

أما الطريق الدائرى، فيشهد بعض الكثافات بالطريق القادم من الواحات، كما يشهد شارع الجامعة كثافات متفرقة، حيث يفضل سلوك شارع مراد للمتجه إلى ميدان الجيزة.

كما نوه صابر إلى وجود كثافات أعلى كوبرى أكتوبر، وكوبرى 15 مايو، حيث يفضل استبدالهما للتنقل بين القاهرة والجيزة بكبارى: "الجلاء، الجامعة، الساحل".

أما فى محافظة القاهرة، فهناك كثافات متفرقة بكوبرى الفنجرى، وصلاح سالم، حيث يفضل سلوك محور النصر.

أما الكورنيش، فيشهد كثافات بمناطق ماسبيرو فى اتجاه جاردن سيتى.

أما خدمة الجراجات الخالية فهى كالتالى:

التحرير 536 مكان خال.

الأوبرا 321 مكان خال.

العتبة 233 مكان خال.

عمر مكرم 253 مكان خال.