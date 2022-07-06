وزير التموين: نثمن دور تنسيقية شباب الأحزاب فى العمل التشريعى والتنفيذى

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية. - وزير التموين … رفع وعى المواطن المصري مسئولية مجتمعية هامة للجميع





يأتى اللقاء، ضمن فعاليات حملة "سوا هنعدى"، والتى أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منذ فترة وعقدت سلسلة من اللقاءات مع عدد من السادة الوزراء والمسئولين التنفيذيين، بهدف رفع الوعى المجتمعى لدى المواطن المصرى والتعريف بكافة الإنجازات التى تحققت فى كافة المجالات خلال فترة الثمان سنوات الماضية. وهو ما أكده الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فقضية رفع درجة وعى المواطن المصرى مسئولية مجتمعية تقع على عاتق الجميع وفى مقدمتها الحكومة، ومجلس النواب، والأحزاب السياسية، وكافة مؤسسات المجتمع المدنى وهو ما يؤكده دوما فخامة السيد رئيس الجمهورية.



هذا وقد دار اللقاء، حول تعزيز مفهوم الأمن الغذائى، وما طرأ عليه خلال الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وفرص التعاون لنشر الوعى بالتحديات الراهنة، وأبرز الإنجازات التى حققتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية وتحقيق متطلبات الأمن الغذائى باعتباره قضية أمن قومى فى ظل التحديات والظروف الراهنة.

ومن جانبه أوضح الدكتور على المصيلحى اهمية دور الشباب فى المجتمع المصرى وخاصة أن فئة الشباب هم حاضر ومستقبل هذا البلد العظيم، وأن ما تقوم به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يعد دورا هاما فى العمل التشريعى والتنفيذى والتوعوى مؤكدا على استمرار التعاون بين الوزارة والتنسيقية فى التعريف بكل أنشطة وجهود الوزارة فى كافة المجالات.

ومن جانبهم أكد أعضاء الحملة، على تعزيز جهودها الفترة المقبلة بتقديم كافة أوجه الدعم التنموى والتوعوى بما يحقق المصلحة العامة لكافة أنشطة وجهود الحكومة على كافة الاصعدة والمجالات التنموية والتنفيذية.

وأشار المصيلحى إلى أهمية دور الوزارة فى تحقيق مفهوم الأمن الغذائى وتنمية وتطوير التجارة الداخلية كما تناول اللقاء، فرص تعزيز أسواق الجملة والنصف جملة على مستوى الجمهورية، ورفع كفاءة البنية الأساسية للتجارة الداخلية وترسيخ مفهوم إتاحة السلع وتسهيل إمكانية وصول المواطن لها وذلك بأسعار عادلة بما لا يضر بالمنتج ولا يضر بالمستهلك.

يذكر أن وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضم عددا من نواب التنسيقية بمجلس النواب وهم النائب أحمد مقلد، النائبة مارسيل سمير، النائبة إيمان الألفى، ومن أعضاء مجلس الشيوخ، النائب أكمل نجاتى، النائب محمد السباعى، النائب محمود تركى، كما شارك من أعضاء التنسيقية، ومؤمن سيد، وعلى هلال.

ومن جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية حضر كل من أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمى للوزارة، والأستاذ أحمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسى.