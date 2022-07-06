إدارة الحوار الوطني تعلن قرارات الاجتماع الأول لمجلس الأمناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 6 يوليو 2022 05:27 مساءً - أعلنت الصفحة الرسمية للحوار الوطني، اليوم الأربعاء، قرارات الاجتماع الأول لمجلس أمناء للحوار الوطني، والذي عُقد أمس، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وجاءت القرارات الموافق عليها عقب اجتماع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني عليها هي: التصديق على قرار تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، وإصدار قرار باللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني، وإصدار قرار مدونة السلوم والأخلاقيات بالحوار الوطني.

وتعمل اللائحة الإجرائية للحوار الوطني على تنظم عمل الجلسات ونظام العمل، فيما تحافظ مدونة السلوك والأخلاقيات على الوجه الحضاري لجلسات الحوار الوطني.

جدير بالذكر أنه عُقدت أمس، الثلاثاء، أولى جلسات الحوار الوطني، الذي كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتنسيق مع كافة تيارات وفئات المجتمع، حول أولويات العمل الوطني، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

كما عقد مجلس أمناء الحوار الوطني مؤتمر صحفي عقب الإنتهاء من جلسته الأولى، الذي ناقش خلالها تفاصيل جلسات الحوار الوطني ومواعيدها والاجراءات اللازمة بشأنها، وذلك لإعلان مُخرجات الجلسة للرأي العام.