البيئة: زيارة تفتيشية لمراجعة إجراءات إزالة مسببات شكوى انبعاث روائح بترولية بأحد مناطق شرق القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 6 يوليو 2022 05:27 مساءً -

فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالمتابعة الدورية لإزالة مسببات الشكوى الخاصة بانبعاث روائح بترولية بأحد مناطق شرق القاهرة، وتأكيدها على ضرورة تطبيق الإجراءات التصحيحية بشكل فورى والمتابعة اليومية من جانب جهاز شئون البيئة لذلك، قامت اللجنة المعنية بزيارة لليوم الثالث على التوالى لشركات القاهرة لتكرير البترول وأنابيب البترول، والشركة المصرية للتكرير، وشركة بتروجاس الكائنة بالمنطقة، حيث تم مراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها كإجراءات سريعة لتلافي ملاحظات الزيارة التفتيشية السابقة ، والتأكيد على إجراء الصيانات السريعة للمضخات، حيث تم وقف بعضها وإجراء الصيانة الدورية للأخرى، كما تم إجراء القياسات للمنطقة والتنكات الخاصة بالمنتجات والمواد الخام.

وقامت اللجنة بعقد اجتماع مع ممثلي شركات القاهرة وأنابيب البترول، والشركة المصرية للتكرير، وشركة بتروجاس بحضور ممثلي الهيئة العامة للبترول، وتم إجراء المعاينة والقياسات اللازمة، مع التأكيد على الالتزام بالمخطط الزمني للإجراءات التصحيحية لمسببات الشكاوى المقدمة، وتوفيق أوضاعها البيئية بما يساعد على سير عملية الإنتاج دون الإضرار بالبيئة والصحة العامة.

واستجاب جهاز شئون البيئة لتلك الشكوى فور ورودها، من خلال الدفع بالمعمل المتنقل لرصد ملوثات الهواء التابع للشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط للتمركز في نطاق منطقة مسطرد الكائن بها عدد من شركات انتاج وتوزيع المنتجات البترولية لمتابعة الوضع البيئي، كما قام الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة فى زيارة سابقة بإجراء تفتيش مفاجئ على شركتي القاهرة لتكرير البترول وأنابيب البترول الكائنتين بالمنطقة، للوقوف على ما تم اتخاذه فى هذا الصدد.