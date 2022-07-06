تحت رعاية الأمم المتحدة .. منتدى اتحاد المبدعين العرب حول المساواة و...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 يوليو 2022 05:26 مساءً - اختتم أمس منتدى "تعزيز حقوق المساواة بين الجنسين من أجل مجتمع أكثر عدالة"، أحدُ الأحداثِ الجانبية للمنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة 2022 الذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة ، حيث نظمَ اتحاد المبدعين العرب عضو الأمم المتحدة الحدثَ الجانبي ضمن أجندة المنتدى رفيع المستوى لهذا العام بالتعاون مع كُلٍ من اتحاد الإعلاميين العرب، ولجنة الشراكة الأوروأوسطية (COPEM).

تحدَّث رئيسُ اتحادي المبدعين والإعلاميين العرب الإعلامي الدكتور أحمد نور في كلمتهِ الافتتاحية عن دورِ المرأةِ العربيةِ ونجاحاتها و أثرها الذي لا ينضب في تعزيز عجلةِ الحياةِ في جميعِ مساراتها، وعبَّر عن إعجابهِ بالتجربةِ المصرية الرائدة، في جعلِ المرأةِ شريكةً حقيقيةً للرجلِ في جميعِ مساراتِ الحياة وتوليها العديد من المناصب القيادية.

وكانَ من أبرزِ متحدثي المنتدى معالي المستشار عدلي حسين رئيس لجنة الشراكة الأوروأوسطية والذي أكَّد على ضرورةِ تفعيلِ القراراتِ الدولية؛ ووثيقة المساواة بين الجنسين التي تبنتها لجنة الشراكة الأوروأوسطية على مستوى دولي، لما في ذلكَ من تعزيزٍٍ لدورِ المرأة في الحياةِ السياسية والاجتماعية.

وقد عبر الدكتور سامي عبدالعزيز أستاذ مادةِ الإعلام، وعميدُ كلية الإعلام في جامعة القاهرة سابقًا، عن قدرةِ المرأة في حملِ جُلِّ أعباءِ الرجل، وعن ثقتهِ بأنَّ المستقبلَ سيكونُ لصالحِ المزيدِ من المساواة.

أدار الجلسة الأولى للمنتدى الإعلامي الدكتور /محمد عصام محو مستشار رئيس اتحاد المبدعين العرب للتدريب وقد عبر عن أنَّ أهميةَ هذا الملتقى الدولي، تنبعُ من كونِ توصياتهِ سترفعُ لهيئة الأمم المتحدة، وعبَّر عن أملهِ في أن تحققَ نقلةً نوعيةً في صعيدِ احترامِ المرأة دوليًا وعربيًا.

و افتتحت الجلسة الثانية بكلمة للدكتورة هالة يسري أستاذٌ علم الاجتماع الريفي ، وعضو لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة، معبرةً عن إعجابها بتجاربِ دولٍ مختلفة عززت دور المرأة في قيادةِ المشاريعِ الصغيرة والمتوسطة، كما سلطت الضوء على أهمية الاهتمام بالمرأة الريفيةوالمرأة المهمشة بشكل خاص .

فيما تحدثت الأستاذة ايلاريا بوشيو Ms. Ilaria Puccio من إيطاليا، المسؤول عن ميثاق الأورومتوسطي للمساواة بين المرأة والرجل في الحياة المحلية، عن إعجابها بالقفزاتِ النوعية التي تحققها عدد من الدول العربية في سبيل تعزيز دورِ المرأة في الحياة والمجتمع ، وأن مازال هناك المزيد لنقوم به دوليا ليشمل هذا الميثاق أكبر عدد من الدول حول العالم.

واختتمت الجلسة الثانية بكلمة الدكتورة هالة عدلي حسين أمين عام شؤون المرأة باتحاد المبدعين العرب، وأمين عام اتحاد قيادات المرأة العربية عن دور المرأة في ريادة الأعمال وأهمية المساواة على مستوى جميع المستويات التعليم والصحة .. إلخ وأنهت كلمتها بتوصياتِ المنتدى.

وفي النهاية أضافت الدكتورة / نرمين سليم مدير عام اتحاد المبدعين العرب والمندوب الدائم للاتحاد لدى الأمم المتحدة بأن هناك شكل آخر من الأمية وهي الأمية التكتولوجية، و يجب على الجميع أن يواكب التطور والثورة التكنولوجية وأن نعمل جميعا حتى لا يكون هناك أحد وراء الركب.