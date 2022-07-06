الطاهرى: الشبكة الإخبارية تعكس حجم وثقل مصر فى المنطقة

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، رئيس القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشبكة الجديدة، ستكون شبكة إخبارية كبرى تعكس حجم وثقل مصر فى المنطقة ومن جهة أخرى تعكس رؤية مصر فيما يدور فى الإقليم، وتنقل للمشاهد العربى ما يدور فى كافة أنحاء العالم.





وأوضح أن هيكلة الأمر بهذا الشكل هو ما تم الإعلان عنه اليوم، موضحا: نحن أمام قطاع إخبارى من أقوى القطاعات الإخبارية فى الشرق الأوسط، به كوادر إعلامية متميزة.

وأوضح أن مصر هى بؤرة الأحداث، وأى حدث فى العالم يؤثر فى القاهرة، ومن هنا جاء اسم القناة التى ستنطلق فى مؤتمر المناخ، ويرجع إلى أن القاهرة هى مصدر الخبر الرئيسى.

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