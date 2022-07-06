ضياء رشوان: زيادة بدل الصحفيين بنسبة 19%

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 يوليو 2022 04:29 مساءً - أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد التشاور مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، على زيادة بنسبة 19.05% على القيمة الشهرية الحالية لبدل التدريب والتكنولوجيا لكل أعضاء نقابة الصحفيين في جدولي المشتغلين وتحت التمرين ودون استثناء أو تمييز بين أنواع ملكية الصحف والمؤسسات التي يعملون بها، ومعهم العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.

وأضاف نقيب الصحفيين في بيان له، أنه سوف يتم الإعلان لاحقا عن موعد صرف البدل للجميع بالزيادة الجديدة.

وأعرب نقيب الصحفيين باسم جموع الصحفيين المصريين والعاملين بالمؤسسات القومية، عن خالص شكره وتقديره للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على قراره، وللدكتور محمد معيط وزير المالية على استجابته.

وطمأن ضياء رشوان الصحفيين بجدول المعاشات بالنقابة، بأنه سيطرح على مجلس النقابة في اجتماعه المقبل اقتراحا بإقرار نسبة زيادة معقولة لمعاشات النقابة، والتي تتطلب موافقة المجلس نظرا لتحمل النقابة ما يقارب 75% من ميزانية المعاشات.