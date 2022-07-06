صندوق تحيا مصر يطلق قافلة حماية اجتماعية لرعاية 1000 أسرة في أسيوط

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 يوليو 2022 04:29 مساءً - نظم صتندوق تحيا مصر قافلة حماية اجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية في محافظة أسيوط، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس، عبد الفتاح السيسي، بتكثيف أنشطة الصندوق استعدادا لعيد الأضحى المبارك .

وقال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن القافلة تتضمن توفير 11 طن مواد غذائية جافة، و1 طن منتجات ألبان، و1 طن معلبات وعصائر، كما تشمل القافلة توزيع 12 ألف قطعة ملابس جديدة لإدخال روح البهجة على أفراد 1000 أسر مستهدفة في مناطق بني رافع بمركز منفلوط، وبندر ديروط، والعسيرات، وأبوتيج، وجرف سرحان، وبني شعران، وعرب العمايم، وبندر القوصية.

وأضاف أن القافلة تأتي تلبية لمتطلبات الأسر المستهدفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار تنفيذ مبادرات محور الحماية الاجتماعية الذي يتكامل من خلاله الصندوق مع جهود الدولة نحو توفير حياة كريمة للمواطنين الأولى بالرعاية في مختلف المناطق الأكثر احتياجا .

وأكد عبد الفتاح على أن هذه القافلة تعد نموذجا لاستراتيجية الصندوق في تدعيم شراكته مع مؤسسات القطاع الخاص الملتزمة بمسئوليتها المجتمعية وكذلك منظمات المجتمع المدني، لافتا إلى أن قافلة أسيوط يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وشركة الصناعات الغذائية العربية دومتي، وشركة دانون مصر وبنك الكساء المصري وجمعية الأورمان .

وتعتبر مبادرتي بالهنا والشفا، ودكان الفرحة، من أنشطة محور الحماية الاجتماعية، لدعم الأسر الأولى بالرعاية، ورفع أعباء المعيشة عن كاهلهم، ويستفيد منها نحو 11.2 مليون مواطن سنويا، ويتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وذلك اعتمادا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى الصندوق ومنظمات المجتمع المدني الشريكة بعد تحديثها من خلال الوزارة.

وأوضح المدير التنفيذي الصندوق مستمرة في عملها لتوفير الدعم الغذائي والكساء للأسر المستهدفة في محافظات وجه بحري وصعيد مصر لاستقبال العيد.

جدير بالذكر، أن صندوق تحيا مصر استطاع من خلال قوافل الحماية الاجتماعية أن يحصد 6 أرقام قياسية في العمل الخيري بموسوعة جنيس العالمية عبر تنفيذ أكبر قافلتي مساعدات إنسانية في العالم خلال عامي 2020 و2021 وهي: أكبر قافلة تبرع بالمواد الغذائية لعام 2020 (300 ألف كرتونة و، أكبر قافلة تبرع بالدواجن لعام 2020 (2000 طن)، تسيير أكبر قافلة مساعدات إنسانية لعام 2020 قوامها 480 شاحنة، أكبر قافلة تبرع بالمواد الغذائية للعام 2021 (مليون كرتونة)، أكبر قافلة تبرع بالأجهزة المنزلية لعام 2021(4500 جهاز) لتجهيز اليتيمات للزواج، أكبر قافلة تبرع بالأجهزة الطبية لعام 2021 (6298 جهاز طبي).