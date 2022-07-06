رئيس بعثة الحج المصرية يعلن الانتهاء من تجهيز مخيمات القرعة بعرفات ومنى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 يوليو 2022 04:29 مساءً - أعلن اللواء علاء الأحمدي، رئيس بعثة الحج المصرية، اليوم، الأربعاء، الانتهاء من تجهيز مخيمات حجاج القرعة بمنطقة المشاعر المقدسة بمنى وعرفات.

وأضاف الأحمدي، أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجه بعثة حج القرعة، برفع درجات الاستعدادات؛ لتصعيد الحجاج بمنطقة المشاعر المقدسة، والتأكد من تقديم كافة الخدمات التي تمكن ضيوف الرحمن من أداء المناسك فى سهولة ويسر

وقام مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج المصرية، بتفقد مخيمات حجاج القرعة بمشعر عرفات، والكائنة بموقع متميز، يتوسطه موقف للحافلات؛ لتسهيل عملية نفرة الحجيج من عرفات الى المزدلفة.

كما تفقد التجهيزات الداخلية للمخيمات، والتي تحتوي على المنامات (صوفا بيد) داخل الخيام الألماني المكيفة التى تم التعاقد عليها، والتي لا تتأثر بأشعة الشمس، وبالتالي لا تمتص الحرارة، وتم التأكيد على رفع قدرات تكييفات الهواء داخل المخيمات؛ لمواجهة الارتفاع المتوقع فى درجات الحرارة، مع التأكيد على تشغيل التكييفات قبل وصول الحجاج بوقت كافي، بالإضافة إلى توفير عدد كاف من المقاعد البلاستيكية، والطاولات، والمظلات خارج كل مجموعة من الخيام في عرفات، ليستخدمها الحجاج على مدار اليوم، بدلًا من الجلوس داخل المخيم طوال الوقت