المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن انعقاد منتدى للإبداع قبل نهاية العام الجارى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 يوليو 2022 03:28 مساءً - أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، انعقاد منتدى "المتحدة" للإبداع قبل نهاية العام الجاري، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكثيف اكتشاف المبدعين المصريين في مختلف المجالات وإتاحة الفرصة لهم.

وذكرت المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الأعمال التجهيزية لمنتدى المتحدة للإبداع بدأت فور ختام الموسم الأول لبرنامج الدوم وما حققه من نجاحات أهمها تحقيق حلم عشرات الشباب من المبدعين.

وأكدت الشركة أن منتدى المتحدة للإبداع يشكل قوة دفع كبرى لحركة الإبداع المصرية بما يتوافق مع طموحات الجمهورية الجديدة ويتسع لأحلامها.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أشاد ببرنامج "الدوم" والذى عرض على شاشة قناة "ON" خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن هناك بعض البرامج التليفزيونية القادرة على إظهار مواهب وقدرات الشباب مثل برنامج "الدوم".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية: "بشوف مثلا بنبقا أحيانا مقصرين في الإعلان مش الدعاية.. ولكن إزاى أسوق الكلام المهم للدولة، شوفت مثلا برنامج إسمه "الدوم".. لما البرنامج اشتغل إده فرصة كبيرة لمهارات شباب وشابات مصر في كل مناحى مصر.. أتاحنا لهم منصة.. والكلام ده أتاح شكل من اشكال التسويق للفكرة".

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "مقدرش أعمل برنامج زى ده للموضوع ده، مجبش الولاد والشباب والبنات اللى تميزوا فى هذا الأمر، والقي الضوء عليهم علشان أخلى النشء اللى طالع يبقا عنده الحلم ده.. المقارنة دايما بتبين حالة المستوى".

واصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن المصريين مهتمون جدا بالتعليم.. متابعا: "الاسر اللى بتاخد ولادها في الدروس اللى بتديلهالها ده بيعكس وعى مصري مجتمعي بالتعليم.. عايزك تهتم بس في الاستهداف بدل ما فقط عاوز تركز مع الطلبة على انه ياخد شهادة.. التليفزيون كوسيلة فيه برنامج اسمه"العباقرة" استطاع خلال سنوات قليلة يلقى الضوء على حاجة معينة".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "كل ما ادور التليفزيون ألاقي المطبخ.. انا مش ضد.. هاتوا حاجة كده وحاجة كده.. علشان ننقل ونقدر نغير الثقافة للمواطنين.. احنا بنتكلم كده وقعدنا ولسه هنتكلم تاني.. علشان لازم نغير الواقع اللى احنا فيه .. انتوا بتتكلموا على الأكل؟!.. احنا مستنيين حد يعلمنا ناكل".