أوقاف دمياط: 50 ساحة جاهزة لأداء صلاة عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وقال الشيخ محمد سلامة مدير عام الأوقاف فى بيان اليوم الأربعاء، إنه تم تخصيص إمام أساسى وآخر احتياطى لأداء صلاة العيد فى هذه الساحات مع تجهيزها بمكبرات الصوت والفرش الازم لهذه الساحات.

وكانت وزارة الأوقاف قد قررت وبالتعاون مع المؤسسات المعنية بالدولة تخصيص مئات من الساحات على مستوى الجمهورية لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، كما قررت تخصيص أماكن بجميع الساحات التى تقام بها صلاة العيد للسيدات وللأطفال، مع فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد التى تقام بها صلاة العيد، ودعوة جميع الأطفال المشاركين فى البرنامج الصيفى للطفل لحضور صلاة العيد، مع تعليمهم إياها وشرح أدائها لهم فى لقاءات هذا الأسبوع.