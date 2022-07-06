الإفتاء توضح حكم صيام يوم عرفة منفردا إذا وافق الجمعة

جدة - نرمين السيد - وقالت دار الإفتاء المصرية، فى تغريدة عبر صفحتها بموقع تويتر "إذا أتى يوم عرفة يوم جمعة وصامه المسلم منفردًا؛ فيصح صومه ولا حرج عليه".

جدير بالذكر، أن يوم عرفة "وقفة عيد الأضحى المبارك"، سيوافق يوم الجمعة المقبل، وقد حث الحبيب المصطفى على صيامه فقال فى حديثه الشهير الصحيح: "صيام يوم عرفة أحتسب على الله تعالى أن يكفر ذنوب السنة التى قبله والسنة التى بعده".