خلوة روحية لكهنة حدائق القبة فى دير الأنبا توماس

جدة - نرمين السيد - وحملت الخلوة، التى شارك فيها نيافة الأنباميخائيل الأسقف العام للقطاع، عنوان "أعطيتنى هذه الخدمة" وهو عنوان مأخوذ من القداس الغريغورى، القطعة التى يصليها الكاهن، قائلا: "أنت الذى أعطيتنى هذه الخدمة المملوءة سرا".

والتقى قداسة البابا تواضروس الثانى الآباء الكهنة فى بداية الخلوة بمركز لوجوس بالمقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، وتحدث معهم عن خدمة الأب الكاهن، حيث تناول ثلاثة أبعاد تعمل معا كالخيط المثلوث يجب أن يعتنى بها الكاهن وهى: الرعاية والدراسة والإدارة.

وتضمن برنامج الخلوة موضوعات أخرى جاءت عناوينها كالتالى: خدمة مملوءة سرا، خدمة التسبيح، خدمة المصالحة، خدمة حراسة بيت الرب، وذلك إلى جانب صلوات القداسات وفترات الخلوة الشخصية.