التحالف الوطنى للعمل الأهلى يطلق أكبر حملة لتوزيع لحوم الأضاحى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - والإنقوجراف التالى يوضح أبرز المعلومات عن أكبر حملة لتوزيع لحوم الأضاحى خلال العيد. يذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى كان قد أعلن عن إطلاق مجموعة كبيرة من المبادرات الاجتماعية فى جميع محافظات الجمهورية، وذلك تزامنا مع احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو وحلول عيد الأضحى المبارك، إذ تتنوع هذه المبادرات لتشمل توزيع دعم نقدى وكذلك توزيع لحوم الأضاحى وكذا توزيع صناديق المواد الغذائية وملابس العيد، بالإضافة إلى تجهيز العرائس، وذلك بتكلفة إجمالية تم تخصيصها لهذه المبادرات الاجتماعية الشاملة تقدر بـ 625 مليون جنيه، وذلك بدءا من 30 يونيو وحتى منتصف شهر يوليو من العام الجارى.

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