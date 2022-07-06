عاجل - القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسى بحلول عيد الأضحى

ووفقا لما نشره المتحدث العسكرى على صفحته الرسمية جاءت البرقية كما يلى:
"الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يطيب لى أن أبعث إلى سيادتكم بأعظم آيات التهانى وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك داعيا الله العلى القدير أن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة والعطاء وعلى وطننا المفدى بكل الرفعة والإزدهار بقيادتكم الوطنية الحكيمة.
وبهذه المناسبة الإيمانية المباركة التى تجلت فيها أعظم صور التضحية والفداء فإن رجال القوات المسلحة يؤكدون إستعدادهم الدائم للبذل والعطاء ماضين خلف قيادتكم الوطنية لإعلاء مكانة أمتنا المصرية وحماية مصالحها وأهدافها العليا وتحقيق ما تصبون إليه من الآمال والتطلعات لمصر وشعبها العظيم، حفظكم الله وأيد خطاكم وكل عام وسيادتكم بخير".
كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.
وأصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
كما أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيها مماثلا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة.
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