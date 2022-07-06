مؤسسة حياة كريمة: توزيع 60 ألف صندوق مواد غذائية احتفالًا بعيد الأضحى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 6 يوليو 2022 02:27 مساءً - تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قامـت مؤسسة حياة كريمة بتـوفير عـدد (٦٠ ألف) صندوق مـواد غذائيـة، وذلك لتوزيعهم علـي الأسر الأكثر احتياجًا في قري ومراكـز المرحلـة الأولـى مـن المبـادرة الرئاسية "حـيـاة كـريمـة"،وذلك تزامنًا واحتفالاً بحلول عيد الاضحى المبارك.

حيث قامت فرق الرصد الميداني بالمؤسسة اليوم ببدء التوزيع في ٥٢ مركز بواقع ٢٠ محافظة من محافظات الجمهورية وهم: الاسماعيلية والأسكندرية والأقصر و البحيرة والجيزة والدقهلية والشرقية والغربية والفيوم والقليوبية والمنوفية والمنيا وأسوان وبني سويف وأسيوط ودمياط وسوهاج وقنا وكفرالشيخ والوادي الجديد.

كما يأتي ذلك في إطار مبادرة (وصل الخير ٢ ) والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتشارك فيها مؤسسة حياة كريمة كعضو في التحالف الوطني، وذلك ضمن خطة التحالف الوطني وأعضاءه الخاصة بمحور المبادرات الاجتماعية، حيث تسعي هذة المبادرات كافة لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا، وسعيًا لمشاركة المواطنين فرحة عيد الاضحى المبارك وتوفير الحياة الكريمة لمختلف الفئات بكافة محافظات الجمهورية ورفع العبء عن كاهل الأسر في قري حياة كريمة.