تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي يطلق أكبر حملة لتوزيع لحوم الاضاحي بقيمة نصف مليار جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 6 يوليو 2022 02:27 مساءً - تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي اطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، يطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أكبر حملة لتوزيع لحوم الاضاحي بتكلفة اجمالية بلغت نحو نصف مليار جنيه مصري. حيث قامت الجمعيات والمؤسسات أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بجولات تفقدية للوقوف على مدى جاهزية واستعداد المزارع لتوريد الأضاحي وجودة الرؤس واجراء الكشف البيطري عليها، وكذلك المجازر ومدى استعدادها لاستقبال الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

حيث استهدف بنك الطعام أن يستقبل مجزر وادينا بأبو سمبل طاقة اجمالية 2000 أضحية خلال أيام العيد، وسيتم توريد 500 رأس للجمعيات الشريكة بالمحافظات المختلفة لاجراء عمليات الذبح، والتوزيع يشمل كافة أنحاء الجمهورية.

اما جميعة الاورمان فقد استهدفت استقبال 1000 أضحية في 6 مجازر مقسمة على محافظات (بني سويف – البحيرة – الدقهلية – القليوبية - الفيوم) وذلك خلال أيام العيد، وستضيف الأورمان 1300 طن أضاحي سيتم ذبحها بالخارج (الهند - الرازيل)، والتوزيع يشمل كافة أنحاء الجمهورية.

كما استهدفت مؤسسة مصر الخير أن تستقبل 3000 أضحية في ثلاث مجازر وهي مجزر البشاير بالسادات، ومجزر الفيوم، ومجزر أبو سمبل بالحجر البيطري بأسوان، مضافاً إليها عمليات الذبح اليدوي والتوزيع في كافة أنحاء الجمهورية.

وفي السياق ذاته تستعد مؤسسة صناع الحياة لذبح ٧٠٠ رأس ماشية ما بين عجول وماشية، هذا بالاضافة الى توزيع ٢٠ الف كيلو من اللحوم، بحيث يكون اجمالي المستفيدين ٧٠ ألف اسرة على مستوى الجمهورية.

بالإضافة الي استعداد مؤسسة صناع الخير لذبح 100 أضحية بلدي ليتم توزيعهم في نطاق 5 محافظات هي الأقصر والبحيرة والغربية والفيوم وأسيوط.

جدير بالذكر ان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان قد أعلن عن إطلاق مجموعة كبيرة من المبادرات الاجتماعية في جميع محافظات الجمهورية، وذلك تزامنًا مع احتفالات ذكرى ثورة ٣٠ يونيو وحلول عيد الأضحي المبارك، حيث تتنوع هذة المبادرات لتشمل توزيع دعم نقدي وكذلك توزيع لحوم الأضاحي وكذا توزيع صناديق المواد الغذائية وملابس العيد بالإضافة إلي تجهيز العرائس ، وذلك بتكلفة اجمالية تم تخصيصها لهذه المبادرات الاجتماعية الشاملة تُقدر ب ٦٢٥ مليون جنيه مصري، وذلك بدءًا من ٣٠ يونيو وحتى منتصف شهر يوليو من العام الجاري.

تأتي هذة المبادرات لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا وسعيًا من أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لمشاركة المواطنين فرحة عيد الاضحى المبارك، وذلك ضمن خطة متكاملة تشمل تدخلات شاملة، بهدف تخفيف العبء عن كاهلهم وإدخال السرور على قلوبهم في هذة الأيام المباركة.

يُذكر ان التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي كان قد انطلق في ١٣ مارس ٢٠٢٢ ، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم ٢٤ جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد اقليمي، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها. حيث يضم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في عضويته كل من (الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الاورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد و مستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع و جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين.