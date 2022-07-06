عاجل.. الرئيس السيسى يشيد بنجاحات شباب مبادرات وزارة الاتصالات

جدة - نرمين السيد - وهنأ الرئيس السيسى، خلال جلسة حوارية، شباب مبادرات وزارة الاتصالات، موضحا "اسمحولى أشكركم وأرحب بيكم وأهنيكم.. وأنا سعيد بالنماذج اللى بتمثلوها كشباب وشابات فى مصر، وده أمر ملهم لكل الناس فى مصر". وانطلقت، ظهر اليوم الأربعاء، جلسة حوارية بحضور الرئيس السيسى، للشباب المشاركين فى المبادرات والمستفيدين من المنح الخاصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وشهد الرئيس السيسى إطلاق منصة مصر الرقمية، وافتتح عددا من المشروعات عبر الفيديو كونفرانس، مثل محطات إنزال الكابلات البحرية فى "رأس غارب، والزعفرانة، وسيدى كرير، فضلا عن افتتاح مركز البيانات الدولى بالقاهرة، ومدارس المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية، ومراكز إبداع مصر الرقمية، وتطوير متحف البريد المصرى".

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