وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسى ومدبولى بمناسبة عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وجاءت البرقية كما يلى:

بمشاعر يملؤها التوقير والإعزاز يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة عيد الأضحى المبارك أن نبعث لسيادتكم بأسمى معانى التهنئة، راجين المولى أن يعيده على سيادتكم والأمة المصرية والعربية بالخير واليمن والبركات.

سيادة الرئيس، ونحن فى ظلال هذه المناسبة الغراء والتى نسترجع فيها قيم التضحية والفداء نعاهد سيادتكم على المزيد من العطاء والوفاء، وتقديم كل غال ونفيس فى سبيل إعلاء الحق والعدل والدفاع عن أمن الوطن والزود عن مقدرات ومكتسبات شعبه العظيم، والحرص على تدعيم ركائز الإستقرار، لتمضى مسيرة العمل الوطنى فى تحقيق أهدافها، وترسيخ غد مشرق بالتنمية والإزدهار، إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.

وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، جاء بها:

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.

تأتى هذه المناسبة المباركة لتكون لنا دافعا لمزيد من التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المصرية، حتى نواجه التحديات وننتصر لإرادة هذا الشعب العظيم فى معارك البناء والنماء، ونسعى لصالح مصرنا العزيزة الأبية وتحقيق التنمية والاستقرار لها وبناء مستقبل يليق بتاريخها وبتضحيات أبنائها.

حفظ الله مصر الكنانة وهيأ لها مزيدا من الرفعة والتقدم والازدهار.

وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للمستشار، عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، جاء بها:

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك يشرفنى أن أعــرب لشخصكم الكريم والسادة وكلاء وأعضاء مجلس الشيوخ الموقر عن أصـدق التهانى مقـــرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيــــق والسداد، وإننا إذ نستقى

من نفحات هذه الأيام المباركة معانى الصبر والعطاء فداء لقيم الإيمان والاحتساب، لنجد فى ذلك مناسبة لتأكيد أواصر التعاون والتضامن وترسيخ أطر التكاتف، لدفع مسيرة العمـل الوطنى وبلوغها لتطلعات الشعب المصـرى العظيم.

أدام المولى جلت قدرته علينا نعمة التآزر والتكامل وجعل نصرته للمسيرة الوطنية غالبة إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير

وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، جاء بها:

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يسرنى أن أبعث لسيادتكم بخالص المشاعر وأصدق التمنيات.

إننا إذ نحتفل بهذه المناسبة العطرة والتى نستقى منها المقاصد والأهداف السامية لقيم الفداء والتضحية والعطاء، فإننا نتوجه للمولى جلت قدرته بخالص الدعاء أن يجعله عيدا مباركا وأن يعيده على سيادتكم وعلى الأمة وقد تحقق لمصرنا الحبيبة الغالية كل ما تصبوا إليه من تقدم وتنمية ورخاء وإزدهار إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.

حفظ الله مصر واحة للخير والأمان، وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، جاء بها:

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أن نعرب لفضيلتكم وعلماء الأزهر الشريف عن خالص التهنئة مقرونة بأصدق الأمنيات.

يمثل احتفالنا بعيد الأضحى المبارك فى كل عام رمزا متجددا لترسيخ قيم التضحية والفداء فى الوجدان، ودافعا لبذل المزيد من الجهد والعطاء وإننا بهذه المناسبة الغراء نبتهل للمولى جلت قدرته أن يحفظ الأزهر الشريف منبرا للوسطية والفكر المستنير، ومنارة للعلم تهدى سبيل القاصدين فى شتى أنحاء الأرض، وأن يكلل مسيرتكم الوطنية المخلصة بدوام التوفيق.

وكل عام وفضيلتكم بخير.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كما بعث محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، جاء بها:

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيــب لــى وهيئة الشـرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أن أبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود

بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.

تستقبل الأمة الإسلامية هذه المناسبة المباركة فى كل عام، شاخصة أبصارها نحو مشهد عطاء وتضحية الواثقين بنصر الله تعالى للمخلصين من عباده، ونحن إذ نرجو أن تكون هذه القيم دافعا لنا على مواصلة البذل والتكاتف لرفعة وطننا فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه، لنبتهل للمولى جلت قدرته أن يجعله عيد أمن وخير يعم على شعبنا العظيم وعلى سائر الشعوب العربية والإسلامية.

عاشت القوات المسلحة مهدا للبطولات وعرينا للأبطال وحفظ الله مصر واحة للخير والأمان، وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جاء بها:

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيــب لى وهيـئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أن أبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.

تأتى هذه المناسبة المباركة لتكون لنا دافعا على العمل والبذل بقلوب آمنة مطمئنة، وعزائم ماضية قوية ويقين فى جزاء المولى عز وجل لكل من أخلص وجد وإجتهد فى سبيل رفعة الوطن وعزته، مبتهلين إليه جل

وعلا أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعبنا العظيم وسائر شعوب أمتنا العربية والإسلامية.

حفظ الله مصر واحة للخير والأمان، وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للأستاذ الدكتور، محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، جاء بها:

يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات، وإننا إذ نعتز بهذه المناسبة الغالية التى تجسد قيم العطاء والتضحية والفداء فإننا ندعو المولى العزيز القدير أن يجعله عيدا مباركا على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية.

وكل عـام وفضيلتكم بخير

وبعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للأستاذ الدكتور، شوقى علام مفتى جمهورية مصر العربية، جاء بها:

يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات، داعيا المولى القدير أن يعيد عليكم هذه المناسبة الكريمة بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى أمتنا الإسلامية بمزيد من الخير واليمن والبركات، إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير، وكل عام وفضيلتكم بخير.

وبعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام، بوزارة الداخلية، جاء بها:

بمشاعر يملؤهـا الإعــزاز والتقديــر لجميــع الأخوة مـن القيـــادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام، يسرنى أن أعرب عن صادق التهنئة وخالص التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

إننا فى ظلال هذه المناسبة الغراء نستقى العديد من القيم والمعانى والدلالات لتكون لنا دافعا للمزيد من البذل والعطاء للإسهام الجاد فى تأمين المصالح العليا للبلاد، ونرجو من المولى عز وجل خير الجزاء مبتهلين إليه سبحانه وتعالى أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام، على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية.

وكل عام وأنتم جميعا بخير.