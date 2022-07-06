نشاط مكثف للعربية للتصنيع بمعرض دار السلام التجارى الدولى بتنزانيا

جدة - نرمين السيد - أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية المشاركة فى معرض دار السلام التجارى الدولى بتنزانيا، هذا الحدث الدولى المقام بدولة تنزانيا الشقيقة.





وأكد الفريق، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتعزيز التعاون مع الأشقاء بدول القارة الإفريقية فى مختلف مجالات التصنيع ومشروعات التنمية الشاملة.

وأضاف أن العربية للتصنيع تضع كافة خبراتها وإمكانياتها البشرية والتكنولوجية للتعاون والشراكة مع أشقائنا الأفارقة فى جميع مجالات الصناعة والمشروعات التنموية المختلفة فضلا عن تدريب الكوادر البشرية الإفريقية فى أكاديمية ومراكز التدريب بالهيئة.

يذكر أن العربية للتصنيع تشارك فى فعاليات معرض دار السلام التجارى الدولى فى الفترة من 28 يونيو حتى 13 يوليو 2022، وقد شهدت فعاليات المعرض اهتماما وتقديرا كبيرا من المسؤولين الحكوميين بجمهورية تنزانيا بالمشاركة المصرية.

وتفقد كل من وزيرة الخارجية التنزانية ومحافظ دار السلام وروزمارى محافظ إقليم Geita, وأيضا "محمد جابر أبو الوفا" سفير مصر فى تنزانيا جناح الهيئة العربية للتصنيع، معربين عن إعجابهم بمنتجات الهيئة المتنوعة فى جميع مجالات الصناعة ومشروعاتها الصناعية والتنموية الهامة بالعديد من دول القارة الإفريقية.

وفى سياق متصل أشاد كبار المسؤولين الحكوميين بخطط العربية للتصنيع الطموحة لتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمى، كما شهدت فعاليات مشاركة الهيئة العربية للتصنيع فى معرض دار السلام التجارى الدولى نشاطا مكثفا لتعزيز أوجه التعاون والشراكة فى مجالات التصنيع المختلفة ومشروعات التنمية الشاملة، حيث تم فى إطار المشاركة زيارة هيئة الطرق التنزانية التابعة لوزارة النقل TANROADS بالمقر الرئيسى لوزارة النقل، وعقد مقابلة مع كل من رئيسة قطاع التخطيط بالهيئة، ومهندس البنية التحتية.

كما تم أيضا، حضور اجتماعات ولقاءات مشتركة BTB مع الشركات التنزانية بمقر هيئة الاستثمار التنزانية، وبحضور ممثلين من وزارة التجارة والصناعة.