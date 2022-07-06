عاجل.. حقيقة إلغاء إقامة صلاة عيد الأضحى بالساحات والمساجد الكبرى

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة الأوقاف، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء إقامة صلاة عيد الأضحى بالساحات والمساجد الكبرى، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن، وأن صلاة العيد قائمة بالساحات والمساجد الكبرى دون إلغاء.

وأشارت إلى أنه تم تفويض مديرى المديريات على مستوى الجمهورية بالإعداد الكامل لصلاة عيد الأضحى بالساحات والمساجد الكبرى والجامعة التى تقام بها صلاة الجمعة وفق ترتيب كل مديرية، وبالتعاون مع المحافظات، مع تخصيص أماكن بجميع الساحات التى ستقام بها صلاة العيد للسيدات والأطفال، وكذلك فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد التى ستقام بها صلاة العيد، فضلاً عن دعوة جميع الأطفال المشاركين فى البرنامج الصيفى للطفل لحضور صلاة العيد، مع تعليمهم أداءهم لها فى لقاءات هذا الأسبوع.

وفى سياق متصل، سيتم توزيع 50 طن لحوم من صكوك الإطعام للأسر الأولى بالرعاية، قبل العيد مباشرة، وذلك من خلال مشروع صكوك الإطعام، ثم ستستأنف الوزارة عملية التوزيع الكبرى عقب عطلة عيد الأضحى المبارك بتوزيع لحوم صكوك الأضاحى على نطاق واسع على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، ويأتى ذلك فى إطار اهتمام الوزارة بالفئات الأكثر احتياجاً.