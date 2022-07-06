«الرعاية الصحية» تعلن خطة التأمين الطبى لاحتفالات عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - واستكمل البيان، شملت خطة الهيئة عمل نوبتجيات لكل الفرق الطبية من العاملين بمنشآت الهيئة؛ لضمان استمرارية العمل داخل جميع منشآتها بالمحافظات، مع تشغيل أقسام الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة بكامل قوتها، وعلى مدار الساعة.

وأشارت الهيئة إلى التنسيق الكامل والمستمر مع غرفة عمليات وزارة الصحة والسكان وهيئة الإسعاف المصرية على مدار الساعة، مؤكدة على إدارة كل عمليات الإبلاغ ورعاية الطوارئ المتكامل باستخدام نظام تكامل الدوائر الصحية المعزز بالشبكة الوطنية للسلامة العامة، من خلال استخدام نظام النداء الآلى من خلال الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، والتى تضمن الربط اللحظى بين هيئة الرعاية الصحية وهيئة الإسعاف المصرية بما يضمن وصول المصابين إلى أقرب المستشفيات وفى أقل زمن ممكن مع متابعة كل الوظائف الحيوية للمصابين من داخل عربات الإسعاف وفقا للمعدلات العالمية.

وأكدت الهيئة فى خطتها للتأمين الطبى، على استمرار صرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة من منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل، بكل وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة للهيئة بالمحافظات الثلاث.

وأشارت خطة الهيئة، إلى تشكيل فرق للانتشار السريع والمرور على المنشآت، لافتة إلى تكثيف المرور على كل منشآت هيئة الرعاية الصحية خلال فترة العيد، لمتابعة الانضباط فى العمل سواء لجداول النوبتجيات من الفرق الطبية والعاملين أو الالتزام بقوائم العمليات، وذلك على مدار الساعة وطوال فترة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.