عاجل- شباب مصر: المبادرات الرقمية متميزة وحققت لنا أحلامنا العملية

جدة - نرمين السيد - وحضر الجلسة الحوارية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، بالإضافة إلى بعض الشباب المشارك فى المبادرات والمستفيد من منح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهم: أبانوب فوزى من مدارس (we التكنولوجية التطبيقية)، وسارة ناجح مبادرة التدريب المكثف، وزياد هشام من مبادرة "مستقبلنا الرقمى"، وعمرو عمارة من مركز إبداع مصر الرقمية، ورحاب السيد من مبادرة مستقبلنا الرقمى، ومايكل استفانوس مبادرة شباب مصر الرقمية، وسامر وجدى من مركز إبداع مصر الرقمى، وحبيبة الوكيل من مبادرة أشبال مصر الرقمية، ونورهان وجدى من بناة مصر الرقمية، ومحمد صبحى من أكاديمية التكنولوجيا المساعدة، وشهد محمد من جامعة مصر للمعلوماتية، وشيرين الكردى من مركز الابتكار التطبيقى.

وأبدى الشباب خلال الجلسة الحوارية لشباب مبادرات وزارة الاتصالات، أن مبادرات مصر الرقمية التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسى، سعادتهم الكبيرة بهذه المبادرات التى أتاحت لهم فرصًا مهمة جدًا لتحقيق أحلامهم فى الحياة العملية.

وأشاروا إلى أن المبادرات وفرت لهم فرصا تدريبية وتعليمية متميزة جعلتهم يلتحقون بأكبر الشركات العالمية، كما أنهم أسسوا شركات قطاع خاص فى مجال تكنولوجيا المعلومات.

وشهد الرئيس السيسى اليوم الأربعاء إطلاق منصة مصر الرقمية، وافتتح عددا من المشروعات عبر الفيديو كونفرانس، مثل محطات إنزال الكابلات البحرية فى "رأس غارب، والزعفرانة، وسيدى كرير، فضلا عن افتتاح مركز البيانات الدولى بالقاهرة، ومدارس المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية، ومراكز إبداع مصر الرقمية، وتطوير متحف البريد المصرى".