محافظ شمال سيناء: تنفيذ 458 مشروعا بتكلفة 36 مليون جنيه

ووجه المحافظ، فى تصريح اليوم الأربعاء، على ضرورة الاستفادة من المشروعات التى تمولها الدولة، وذلك بهدف تشجيع الإنتاج والقطاع الخاص وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، مطالبا أبناء المحافظة بضرورة الاستفادة من تلك المشروعات التى تمولها الدولة، واستفادة الشباب بتنفيذ المشروعات الإنتاجية.
ومن جانبه، قال أسامة الشريف مدير عام الإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية فى المحافظة والمدير التنفيذى لـ"مشروعك"، إنه تم التنسيق مع فروع البنوك وتوفير مقرات لها فى العريش لخدمة أبناء مراكز ومدن "العريش والشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل"، وفى بئر العبد لخدمة أبناء مركز بئر العبد لتمويل المشروعات المقدمة.
وأضاف الشريف، أنه من خلال البنوك تم تمويل تنفيذ 458 مشروعا متنوعا قيمتها 35 مليونا و953 ألفا و283 جنيها، وفرت 793 فرصة عمل، منها 284 مشروعا بالعريش تكلفت 11 مليونا و680 ألفا و894 جنيها وفرت 284 فرصة عمل، و509 مشروعات ببئر العبد تكلفت 24 مليونا و271 ألفا و389 جنيهًا وفرت 509 فرص عمل.
وأوضح أنه تم تنفيذ مشروعات للنشاط التجارى قيمتها 14 مليونا و158 ألفا و623 جنيها بنسبة 39.5% من إجمالى التمويل وتنفيذ مشروعات للنشاط الخدمى قيمتها 20 مليونا و483 ألفا و860 جنيها بنسبة 57% من إجمالى التمويل، وتنفيذ مشروعات للنشاط الصناعى قيمتها مليونا و309 آلاف و800 جنيه بنسبة 3.5% من إجمالى التمويل.
وأشار إلى أنه تم تمويل المشروعات التى تقدم بها الشباب وغيرهم بمبالغ تراوحت بين 10 آلاف و250 ألف جنيه لكل مشروع حسب حجمه وبتيسيرات علاوة على استفادة صاحب المشروع بمنحه رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات.
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