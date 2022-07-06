مبادرات بناء الإنسان.. الاستثمار فى البشر (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وكانت على رأس تلك المبادرات، "حياة كريمة" لتطوير الريف ورفع مستوى معيشة 55 مليون مصرى، بالإضافة إلى "100 مليون صحة" للكشف على صحة المصريين فى جميع المحافظات، و"تكافل وكرامة" الذى يحمى الأسر الأكثر احتياجا مـن خـلال تقديم دعم نقدى.

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