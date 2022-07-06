انت الان تتابع خبر الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2022 .. إليكم رابط التسجيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2022، رابط التسجيل لدفعة 2015، حيث يجب إحضار وتجهيز الأوراق المطلوبة ومن ثم تقديمها لمسؤول الحكومة الإلكترونية بالمدرسة، التي يعمل بها المعلم، وتكون تفاصيل وشروط التقديم على النحو التالي:

شروط التقديم بـ الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2022:

يجب مرور 5 سنوات على المعلم في الوظيفة متواصلة حتى تاريخ 31 ديسمبر.

الحصول على تقرير تقويم الأداء خلال السنتين السابقتين للترقي 2020 و2021 على تقدير فوق متوسط.

يكون المعلم في وظيفته الحالية، مع تحقق الإدارة التعليمية والمدرسة التابع لها هذا الأمر.

خطوات التسجيل الالكتروني برابط الأكاديمية المهنية للمعلمين: