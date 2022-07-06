انت الان تتابع خبر بالفيديو.. إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص .. القوى العاملة بتعيد عليكم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة القوى العاملة من خلال بيان رسمي منذ قليل، موعد إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص.

موعد إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص:

حيث تقرر أن يتم منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بدء من يوم السبت الموافق 9 يوليو، حتى يوم الخميس الموافق 14 يوليو، بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1443.

وتحدث الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بإن ذلك القرار يأتي بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أمس بشأن تحديد إجازة عيد الأضحى المبارك في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات.

وأوضح أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في تلك الأيام أو بعضها، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي تلك الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذا الأيام أو بعضها مثلي هذا الأجر.

وتقدم وزير القوى العاملة، بالتهنئة بهذه المناسبة، إلى شعب وعمال مصر والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأعرب عن تمنياته بمزيد من الازدهار والتقدم في سبيل مستقبل أفضل لمصر.