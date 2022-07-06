انت الان تتابع خبر عاجل: السيسي يوافق على إنشاء الأكاديمية العسكرية المصرية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرار جمهوري بشأن الموافقة على إنشاء الأكاديمية العسكرية المصرية، والتي تتبع لوزير الدفاع، ويكون المقر الرئيسي للأكاديمية بمحافظة القاهرة، فيما يجوز لها أيضا إنشاء فروع أخرى.

الأكاديمية العسكرية المصرية تضم العديد من الكليات:

حيث تتكون الأكاديمية العسكرية المصرية، من الكلية الحربية، والكلية البحرية، والكلية الجوية، وكلية الدفاع الجوية، بشكل أساسي، وأي كليات أو معاهد عسكرية تعليمية أخرى، وذلك بناء على عرض وزير الدفاع، وبعد اقتراح المجلس الأعلى للأكاديمية.

وتهدف الأكاديمية العسكرية المصرية، بشأن إعداد وتخريج ضباط والتي تتوافر فيهم الكفاءة، والمؤهلات التكتيكية، والفنية، والعلمية، والعملية العسكرية للخدمة كقادة للوحدات الصغرى، وتكون في القوات المسلحة لجمهورية مصر العربية.

كما أصدر أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار جمهوري بشأن إنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية، من أجل التعليم الفني والتدريب المهني التطبيقي والتكنولوجي، ويكون لإعداد وتخريج ضباط مؤهلين للعمل بجميع التخصصات الفنية بالقوات المسلحة.