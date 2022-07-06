الرئيس السيسي: «الشعب بيدخل جمعيات عشان يصرفها على الدروس الخصوصية»

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 6 يوليو 2022 12:33 مساءً - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الكتلة الغالبة من المصريين يشتركون في عمل "جمعيات" من أجل الإنفاق على الدروس الخصوصية، متابعا: " ثقافة التعليم واهتمام الأسر تتغير علشان نعطى تعليم حقيقى.. حبيت أقول ليه أمام أولادنا وبناتنا عملنا ما يمكن.. كده كده بتعملوا الجمعيات علشان تصرفوا على الدروس الخصوصية.. احنا كلنا مصريين بسطاء يعني الكتلة الغالبة كده.. ممازحا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء: "مش بتعمل كده يا دكتور مصطفى ولا انتوا معالق الدهب ولا ايه؟ ..انا بضحك مع الدكتور مصطفى".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية: "لبناء دولة ، الطريق بيبقا كله صبر وعمل وتضحيات.. مفيش حاجة تقدر تعملها وانت مبتجريش الجرى ده".