مراكز مصر الرقمية.. مساحة جديدة للإبداع والعمل والابتكار (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويهدف المشروع إلى دعم الطلاب ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ومساعدتهم للمساهمة بفعالية فى تحقيق التحول الرقمى فى مختلف قطاعات الدولة. والإنفوجراف التالى يوضح أبرز المعلومات عن مراكز مصر الرقمية والتى تعد مساحة جديدة للإبداع والعمل والابتكار.

وتعكس مواقع مراكز مصر الرقمية داخل الدور المهم للجامعة والدولة فى تشجيع الابداع وريادة الأعمال بين أفراد المجتمع.

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