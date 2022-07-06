السيسى عن الرغيف المعدل: قالوا للوزير «أنت مين عشان تغير مزاج المصريين»

وقال الرئيس خلال افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية: أنا بكلم المواطن المصرى وأهلى وناسى اللى أتمنى أعملهم أحلى حاجة فى الدنيا، مؤكدا أن الأجور البسيطة لن نستطيع تعديلها إلا بالعمل المحترف.
وأضاف الرئيس: البعض قال ندى أكل للناس ونسيب البلد على هذه الحالة وتطلع اللى تطلعه، فقلت أنا هقف أمام ربنا وهقوله عملت كدا ليه، عشان أعمل إنسان حقيقى يعرف قدراته الحقيقية، ونكافح أى تجاوز فى التعليم.
وقال الرئيس: عملية إعادة صياغة الإنسان وتطويرها تحتاج إلى إجراءات وموارد مطلوبة، ولابد من ثقافة الأسر تتغير عشان نعطى تعليم حقيقى، ولبناء الدولة لا بد من صبر وعمل وتضحيات.
وشهد الرئيس، إطلاق منصة مصر الرقمية، وكذلك افتتاح عدد من المشروعات عبر الفيديو كونفرانس، مثل محطات إنزال الكابلات البحرية فى "رأس غارب، والزعفرانة، وسيدى كرير، فضلا عن افتتاح مركز البيانات الدولى بالقاهرة، ومدارس المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية، ومراكز إبداع مصر الرقمية، وتطوير متحف البريد المصرى".
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