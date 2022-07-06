كنائس شرق مدينة نصر تقدم التهنئة لقيادات الحى بعيد الأضحى و30 يونيو

جدة - نرمين السيد - قدم نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، التهنئة بعيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو، للقيادات المحلية والتنفيذية لحى شرق مدينة نصر.





وزار نيافته وبرفقته وفد من كهنة وأراخنة القطاع العميد أحمد أنور رئيس حى شرق مدينة نصر، بمقر الحى، حيث قدم التهنئة بالأعياد، كما زار للتهنئة أيضًا قسم أول مدينة نصر، وكان فى استقباله، العميد هيثم التهامى مأمور القسم وقياداته.

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