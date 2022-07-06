حياة كريمة توزع 60 ألف صندوق مواد غذائية احتفالا بعيد الأضحى (صور)

جدة - نرمين السيد - وفرت مؤسسة حياة كريمة (60 ألف) صندوق مـواد غذائيـة، لتوزيعها علـى الأسر الأكثر احتياجًا فى قرى ومراكـز المرحلـة الأولـى مـن المبـادرة الرئاسية "حـيـاة كـريمـة"، تزامنًا واحتفالاً بحلول عيد الاضحى المبارك؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.





وبحسب بيان، اليوم، بدأت فرق الرصد الميدانى بالمؤسسة اليوم التوزيع فى 52 مركزا بواقع 20 محافظة من محافظات الجمهورية: الإسماعيلية والإسكندرية والأقصر والبحيرة والجيزة والدقهلية والشرقية والغربية والفيوم والقليوبية والمنوفية والمنيا وأسوان وبنى سويف وأسيوط ودمياط وسوهاج وقنا وكفرالشيخ والوادى الجديد. كما يأتى ذلك فى إطار مبادرة (وصل الخير 2 ) والتى أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى وتشارك فيها مؤسسة حياة كريمة كعضو فى التحالف الوطنى، وذلك ضمن خطة التحالف الوطنى وأعضاءه الخاصة بمحور المبادرات الاجتماعية، حيث تسعى هذة المبادرات كافة لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا، وسعيًا لمشاركة المواطنين فرحة عيد الاضحى المبارك وتوفير الحياة الكريمة لمختلف الفئات بكافة محافظات الجمهورية ورفع العبء عن كاهل الأسر فى قرى حياة كريمة.

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