عاجل.. السيسى: التصحيح الإلكترونى بامتحانات الجامعات لمنع أى تجاوز

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى، خلال افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية، "هدفنا بالتقييم الإلكترونى لإنشاء إنسان حقيقى، يعرف قدراته الحقيقية، وده بيعمل شفافية ويكافح أى تجاوز وأحيد بيه العمل البشرى".

وأوضح الرئيس السيسى: الكليات المطلوبة للدراسات المختلفة متوفرة حاليا، وفرص العمل الحقيقية أصبحت متاحة من خلال هذه الكليات، متابعا: أحيانا نكون مقصرين فى تسويق الكلام المهم للدولة.

وتساءل السيسى، أين الدولة من الصادرات الإلكترونية؟ لافتا إلى أن الأسر التى تقف فى انتظار الدروس والإصرار على نجاح الطلاب فى الإعدادى والثانوية يعكس الوعى المصرى بالتعليم، مطالبا بالتركيز على نوع الشهادة التى يحصل عليها الطالب.

وشهد الرئيس، إطلاق منصة مصر الرقمية، وكذلك افتتاح عدد من المشروعات عبر الفيديو كونفرانس، مثل محطات إنزال الكابلات البحرية فى "رأس غارب، والزعفرانة، وسيدى كرير، فضلا عن افتتاح مركز البيانات الدولى بالقاهرة، ومدارس المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية، ومراكز إبداع مصر الرقمية، وتطوير متحف البريد المصرى".