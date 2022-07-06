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عاجل.. افتتاح 18 كلية معنية بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعى

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محمد بدر 2022-07-06 11:31 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال افتتاح الرئيس السيسى عددا من مشروعات مصر الرقمية "ننتظر خلال 3 سنوات تخرج الطلاب بالأقسام التكنولوجية الحديثة، وأن تكون هناك كتلة من الخريجين القادرين على التعامل مع هذه التخصصات".

وتابع "بالتعاون مع جامعات عالمية يتم تدريب الطلاب على أعلى مستوى"، موضحا أنه بالإضافة للجامعات التكنولوجية سيتم دخول 6 جامعات تكنولوجية جديدة الخدمة قريبا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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