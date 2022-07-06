عاجل.. افتتاح 18 كلية معنية بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعى

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال افتتاح الرئيس السيسى عددا من مشروعات مصر الرقمية "ننتظر خلال 3 سنوات تخرج الطلاب بالأقسام التكنولوجية الحديثة، وأن تكون هناك كتلة من الخريجين القادرين على التعامل مع هذه التخصصات".
وتابع "بالتعاون مع جامعات عالمية يتم تدريب الطلاب على أعلى مستوى"، موضحا أنه بالإضافة للجامعات التكنولوجية سيتم دخول 6 جامعات تكنولوجية جديدة الخدمة قريبا.
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