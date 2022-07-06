انت الان تتابع خبر موعد صلاة عيد الأضحى 2022 بالمحافظات .. تعرف عليها واعمل حسابك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من الأشخاص خلال الساعات الماضية، عن موعد صلاة عيد الأضحى 2022 بالمحافظات، وذلك لأداء الصلاة في الوقت المحدد لكل محافظة من محافظات الجمهورية على حدا، والتي تكون على النحو التالي:

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 بالمحافظات:

موعد صلاة العيد في القاهرة 5:26

موعد صلاة العيد في الجيزة 5:26

موعد صلاة العيد في الإسكندرية 5:28

موعد صلاة العيد في المنصورة 5:23

موعد صلاة العيد في الزقازيق 5:24

موعد صلاة العيد في بورسعيد 5:19

موعد صلاة العيد في السويس 5:21

موعد صلاة العيد في العريش 5:13

موعد صلاة العيد في سانت كاترين 5:18

موعد صلاة العيد في شرم الشيخ 5:19

موعد صلاة العيد في الغردقة 5:22

موعد صلاة العيد في شبين الكوم 5:26

موعد صلاة العيد في كفر الشيخ 5:25

موعد صلاة العيد في الفيوم 5:29

موعد صلاة العيد في بنى سويف 5:28

موعد صلاة العيد في المنيا 5:32

موعد صلاة العيد في أسيوط 5:33

موعد صلاة العيد في سوهاج 5:32

موعد صلاة العيد في قنا 5:29

موعد صلاة العيد في أسوان 5:32

موعد صلاة العيد في أبو سمبل 5:41

موعد صلاة العيد في مرسى مطروح 5:39

موعد صلاة العيد في الإسماعيلية 5:20

موعد صلاة العيد في دمياط 5:20

موعد صلاة العيد في السلوم 5:47

موعد صلاة العيد في نويبع 5:15

موعد صلاة العيد في حلايب 5:21

موعد صلاة العيد في شلاتين 5:22