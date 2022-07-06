انت الان تتابع خبر زيادة أسعار كروت شحن الهواتف المحمولة .. القومي للاتصالات يكشف الحقيقة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلال الساعات الماضية، تم تداول عدد من الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن زيادة أسعار كروت شحن الهواتف المحمولة، مما أثار الكثير من الجدل بين المواطنين.

حقيقة زيادة أسعار كروت شحن الهواتف المحمولة:

وبناء على ذلك، فقد نفى مصدر بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أخبار زيادة أسعار كروت شحن الهواتف المحمولة، وأكد انها مجرد شائعات وليس لها أي أساس من الصحة.

وأوضح المصدر بأن أسعار كروت الشحن، كما هي دون أي زيادة، وطالب من جميع المواطنين بتحري الدقة وعدم تصديق الشائعات التي تهدف إلى إحداث حالة بلبلة في السوق.

وأضاف بأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قد أطلق منذ فترة تطبيقه التفاعلي My NTRA، ويكون ذلك من أجل تسهيل خدمات المستخدمين.

حيث انه يقوم بتقديم مجموعة من الخدمات التفاعلية من خلال استخدام الهاتف المحمول، وذلك دون الحاجة إلى التواصل مع مراكز الاتصال أو الانتقال إلى أفرع الشركات.