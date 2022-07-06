انت الان تتابع خبر صلاة عيد الأضحى 2022 .. الأوقاف تعلن إقامتها في الساحات والمساجد الكبرى والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الدكتور هشام عبد العزيز، بأن صلاة عيد الأضحى 2022 ستقام في الساحات والمساجد الكبرى، ويكون ذلك في إطار استعداد الوزارة لاستقبال العيد المبارك

.ضوابط إقامة صلاة عيد الأضحى 2022:

وأضاف الدكتور هشام عبد العزيز خلال تصريحاته وقال، بأن صلاة العيد ستقام في الساحات، والمساجد الكبرى، والمساجد، التي يقام فيها صلاة الجمعة، كما سيتم فتح جميع مصليات السيدات في المساجد.

وأوضح رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أنه سيتم تخصيص أماكن في الساحات للأطفال، فيما شدد انه قد تم التنبيه على الأئمة في إطار البرنامج الصيفي للطفل، ويكون ذلك لشرح كيفية أداء الصلاة لهم.

حيث تقوم مديريات الأوقاف بالتنسيق مع المحافظين، حسب استيعاب الأماكن التي ستؤدى فيها صلاة العيد، فيما لن تزيد خطبة العيد عن عشر دقائق، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعلن عنها.