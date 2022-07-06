انت الان تتابع خبر ما لا تعرفوه عن القطار الكهربائي الخفيف .. أهمها أسعار التذاكر والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة النقل عن بدء تشغيل القطار الكهربائي الخفيف من أمس الاثنين أمام الركاب، من محطة السلام إلى العاشر من رمضان إلى العاصمة الإدارية، وسنتعرف في هذا التقرير عن أهم المعلومات عن ذلك القطار.
أهم المعلومات عن القطار الكهربائي الخفيف:
- تم تصميمه على الطريقة الأوروبية.
- يبلغ طوله 103 كم وبعدد 19 محطة.
- كما يتم تنفيذ المشروع على 3 مراحل، الأولى افتتحت وتم تشغيلها، بطول 70 كم وبعدد 12 محطة، وجار تنفيذ المرحلة الثانية بطول 18.5 كم وبعدد 4 محطات، والمرحلة الثالثة بطول 16 كم وبعدد 3 محطات.
- القطار الكهربائي الخفيف ينقل يوميا مليون راكب، يوجد بداخله بلاط مخصص لإرشاد المكفوفين.
- فيما يوفر وفرة بالوقود بمقدار 1.7 مليار جنيه سنويا، وتعتبر مدينة بدر، هي الأهم بمحطات القطار.
- أسعار التذاكر تتراوح بين 15 جنيه لـ 3محطات، و20 جنيه لـ 5 محطات، و25 جنيه لـ 7محطات، و35 جنيه لـ 9 محطات.
- كما تواجد كاميرات مراقبة داخل عربات القطار الكهربائي، وهو مكون من 6 عربات.