انت الان تتابع خبر ما لا تعرفوه عن القطار الكهربائي الخفيف .. أهمها أسعار التذاكر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة النقل عن بدء تشغيل القطار الكهربائي الخفيف من أمس الاثنين أمام الركاب، من محطة السلام إلى العاشر من رمضان إلى العاصمة الإدارية، وسنتعرف في هذا التقرير عن أهم المعلومات عن ذلك القطار.

أهم المعلومات عن القطار الكهربائي الخفيف: