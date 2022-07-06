انت الان تتابع خبر التعليم عن واقعة تداول أسئلة الديناميكا على السوشيال ميديا .. جاري تتبع المصدر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف مصدر في وزارة التعليم، والتعليم الفني، تفاصيل حول واقعة تداول أسئلة الديناميكا على السوشيال ميديا، الخاصة بطلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة خلال الساعات الماضية.

تفاصيل واقعة تداول أسئلة الديناميكا على السوشيال ميديا:

حيث قال المصدر انه جاري تتبع المصدر الذي قام بتداول تداول أسئلة الديناميكا على السوشيال ميديا لطلاب العلمي بالثانوية العامة، وشدد انه عند الوصول للطالب المتسبب في تلك الواقعة، سيتم تحويله للشئون القانونية واتخاذ الإجرءات اللازمة تجاهه مع تنفيذ العقوبة عليه.

ويذكر انه خلال الساعات القليلة الماضية، تم تداول عدد من الصور تضمن امتحان الديناميكا لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة، عبر صفحات الغش الإلكتروني، وذلك بعد مرور ثلث ساعة من بدء الامتحان.

فيما يقوم طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية الرياضيات، بتأدية الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا، اليوم الثلاثاء، فيما يؤدي طلاب الثانوية العامة المكفوفين الامتحان في مادتي علم النفس، وعلم الاجتماع.