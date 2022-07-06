انت الان تتابع خبر عاجل: البنك المركزي يكشف موعد إجازة عيد الأضحى للبنوك .. الحق خلص التزاماتك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن البنك المركزي المصري منذ قليل، من خلال بيان رسمي، عن موعد إجازة عيد الأضحى للبنوك المبارك، تزامنا مع بدء يوم وقفة عرفات الجمعة المقبلة الموافق 8 يوليو 2022.

موعد إجازة عيد الأضحى للبنوك:

وأوضح البنك في ذلك البيان، بأن موعد إجازة عيد الأضحى للبنوك تكون على مدار 5 أيام متتالية، حيث تقرر فيها تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر، بدء من يوم الأحد المقبل الموفق 10 يوليو 2022، فيما تنتهي يوم الخميس المقبل الموافق 14 يوليو 2022

وأضاف البنك المركزي المصري في بيانه، انه من المقرر أن يتم استئناف العمل بالبنوك العاملة في مصر، صباح يوم الأحد المقبل الموافق 17 يوليو 2022، وبعد انتهاء يومي الجمعة والسبت وهي العطلة الأسبوعية للبنوك.

وفي نفس السياق، فقد أصدرت الحكومة أمس قرار بشأن موعد إجازة عيد الأضحى للموظفين العاملين بالدولة والقطاعين العام والخاص، حيث تكون من يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022 حتى يوم الخميس الموافق 14 يوليو 2022.