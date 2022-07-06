أخبار مصرية

الرئيس السيسي: الجمهورية الجديدة تحتاج إلى أموال وأرقام كبيرة جدا

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 يوليو 2022 11:22 صباحاً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية جادة في ملف التحول الرقمي، قائلا: "لما الدولة المصرية تجي تعمل موضوع زي ده.. علشان تحقق التحول الرقمي بعد كان بتشتغل ورقي.. واحنا شغالين دلوقتي بنعمل ذكاء صناعي يكون فيه جزء من العمل يكون فيه ذكاء صناعي.. الرقم كام وكلفنا كام".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية: "علشان تعرفوا أنه لتحويل الدولة دي إلى دولة نقول علها جمهورية جديدة.. ارقام كبيرة جدا جدا.. الحكومة دفعت كام .. الدكتور عمرو وزير الاتصالات فاكر الـ 10 مليار جنيه بتوعه بس".

محمد يوسف

محمد يوسف

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