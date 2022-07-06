السيسى: المراكز الرقمية محصنة وتكلفة المبنى الواحد 10 مليارات جنيه

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 يوليو 2022 11:22 صباحاً - قاطع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال كلمته ضمن فعاليات افتتاح عدد من مشروعات "مصر الرقمية"، قائلا: "انت بتتلكم على الكلام اللى اتعمل بيه المراكز.. بس أنت مش اتكلمت عن أن المنشآت اللى اتعملت فيها اتكلفت كام.. بقول كده للناس اللى موجودة دلوقتي وبتسمعنى.. علمنا الرأسي والتبادلي.. التبادلي متكلف بنية إنشائية 10 مليار جنيه.. والرأسي أكثر شوية".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "الفكرة هنا لما نتكلم على موضوع.. منين وبكام؟.. ليه احنا عملناه.. لكن عملناه بكام وده جه منين.. المراكز دي معمولة محصنة لا يمكن الاقتراب منها خالص وبأي شكل من الأشكال.. 15 متر تحت الأرض.. المركز الواحد متكلف 10 مليارات جنيه على الأقل إنشاءات مدنية لتوفير مكان لوضع فيه الخوادم الرئيسية".