فتح باب التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية (الرابط والتفاصيل)

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقديم الإلكترونى للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومدارس التعليم والتدريب المزدوج، ومراكز التميز، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022 –2023، اعتبارا اليوم الأربعاء 6 يوليو، ولمدة 15 يوما، حتى 20 يوليو الجارى.





ويمكن للطلاب الراغبين فى الالتحاق بالمدارس الدخول إلى هذا الرابــــــــــــــط

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وفى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، أوضحت الوزارة أن مدارس التكنولوجيا التطيبقية، هى مدارس حكومية نموذجية للتعليم الفنى بنظام الـ3 سنوات، وتخضع جميعها لمجانية التعليم، وتعمل على تطبيق المعايير الدولية فى طرق التدريس والتدريب، وتقوم هذه المدارس على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والقطاع الخاص أو العام، مع وجود شريك دولى، من أجل الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفنى بمصر، ويحصل خريج هذه المدارس على شهادة التكنولوجيا التطبيقية ذات الجودة العالمية، بالإضافة إلى شهادة فى الجدارات التخصصية.

وللاطلاع على مميزات مدارس التكنولوجيا التطبيقية، يمكن الدخول إلى هذا الرابـــــــــــــــط

مدارس التعليم والتدريب المزدوج

وأوضحت الوزارة، أنه فيما يتعلق بنظام التعليم والتدريب المزدوج، فهو نظام قائم على الشراكة والتعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والقطاع الخاص والطالب وولى أمره؛ لخلق منظومة تعليمية متكاملة هدفها تخريج فنيين ماهرين قادرين على العمل بكفاءة فى سوق العمل المصرى، حيث يدرس الطالب مهنة فى أحد التخصصات "صناعية، زراعية، تجارية، فندقية" داخل مدرسة للتعليم الفنى المزدوج ليتلقى بها التعليم النظرى والتدريب الأساسى للمهنة، ويستكمل تدريبه العملى داخل منشأة تدريبية ذات جودة التى يتم توفيرها من قبل مقدم خدمة ووحداته الفرعية داخل المحافظات المختلفة ومتابعته بانتظام أثناء التدريب العملى فى المنشأة التدريبية، ويتم قبول الطلاب على المهن المتاحة وفقا للمجموع المديرية التعليمية التابع لها.

للاطلاع على مميزات مدارس التعليم والتدريب المزدوج، يمكن الدخول إلى هذا الرابـــــــــــــــط

مراكز التميز

أما مراكز التميز، فهى هى مدارس تعليم فنى نموذجية، تقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومجموعة من الشركات المتميزة فى أحد القطاعات الواعدة والغرفة المعنية بالقطاع التابع له المركز، وتعمل بنظام الـ3 سنوات تقدم عملية تعليمية متكاملة تعتمد على معلم كفء، مناهج متطورة مبنية على معايير جودة دولية وعلى احتياجات سوق العمل، معدات وماكينات حديثة ومتطورة، تدريبات متميزة ومتقدمة، بيئة تعليمية آمنة ونظيفة ومشجعة على الابتكار، إدارة مدرسية متفاهمة ومتميزة".

وللاطلاع على مميزات مراكز التميز، يمكن الدخول إلى هذا الرابــــــــــــــــــــط

وشددت الوزارة على ضرورة الاطلاع على شروط الالتحاق بكل مدرسة من مدارس التعليم المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية، ومراكز التميز، نظرا لاختلاف درجة القبول من مدرسة لأخرى ومحافظات القبول، من خلال هذا الرابــــــــــــــــــــــط

ولمعرفة تنسيق القبول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز، اطلع على الملف المرفق: