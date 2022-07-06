الصحة: فحص 26 مليونا و366 ألف سيدة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 26 مليونا و366 ألفا و610 سيدات، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، وذلك منذ إطلاقها فى شهر يوليو 2019، لتقديم خدمات الفحص والتوعية للسيدات مجانا، بداية من سن 18 عاما.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى للوزارة، أن المبادرة مستدامة وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكرى، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى السمنة أو زيادة الوزن)، إلى جانب التوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة للتوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

وأضاف عبدالغفار أن المبادرة تتبع أحدث البروتوكولات العالمية لعلاج سرطان الثدى، من خلال 14 مركزا تابعا لوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى تفعيل هذه البروتوكولات فى 14 مستشفى تابع للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك لعلاج السيدات بالمجان، ضمن رؤية القيادة السياسية للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

وتابع عبدالغفار أنه تم توفير خدمات الفحص للسيدات بالمبادرة من خلال 3538 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركة 102 مستشفى، لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتى تتطلب حالتهن إجراء فحص متقدم، لافتا إلى أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمى للمبادرة http://www.100millionseha.eg، بالإضافة إلى تلقى الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة على الرقم 15335.

ولفت إلى تكثيف جهود مبادرة صحة المرأة، لرفع مستوى الوعى بضرورة الكشف المبكر عن أورام الثدى والمتابعة الدورية السنوية، والتوعية بخطوات الفحص الذاتى وأهمية تجنب التغذية غير السليمة، والخمول البدنى وقلة النشاط والتدخين، وذلك من خلال الوحدات الصحية والفرق الطبية المتنقلة والرائدات الصحيات.

وأوضح الدكتور أحمد مرسى المدير التنفيذى للمبادرة، أنه منذ إطلاق المبادرة، تم إجراء 225 ألفا و285 أشعة ماموجرام، كما تم سحب 17 ألفا و860 عينة أورام لتحليلها، وتم اكتشاف 10781 حالة مصابة بسرطان الثدى، وتقديم العلاج لهن بالمجان، وفقا لأحدث بروتوكولات العلاج العالمية.

وأكد أهمية التواصل الدائم والمتابعة الدورية للسيدات للاستفادة من الخدمات المقدمة بالمبادرة، مشيرا فى هذا الصدد إلى استقبال 2628 استفسارا على الخط الساخن "15335" الخاص بتلقى الاستفسارات حول المبادرة، فى الفترة من شهر يونيو 2021 حتى شهر مايو 2022.

وأشار مرسى إلى متابعة علاج 30734 مريضة من الخاضعات للتأمين الصحى، بالإضافة إلى 46032 على نفقة الدولة، وذلك ضمن المبادرة، لافتا إلى أنه فى إطار الحرص على رفع كفاءة مقدمى الخدمة، تم تدريب 23 ألفا و863 من الفرق الطبية شملت (الأطباء والتمريض وفنيى الأشعة) بالإضافة إلى توفير البرامج التدريبية لمدخلى البيانات والإداريين وإعادة تلك البرامج التدريبية لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة الطبية.

يذكر أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، تقدم فى المراكز والوحدات الصحية التى تقدم الخدمات الطبية لمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، وذلك للتسهيل على المواطنين من خلال دمج الخدمات الطبية المقدمة بالمبادرات الصحية، إذ يتم ربط كل المبادرات إلكترونيا، وتوحيد قاعدة بيانات المواطنين، بما يضمن استفادة جميع أفراد الأسرة من الخدمات الطبية المقدمة بكافة المبادرات فى إطار التوعية والحرص على الاهتمام بالصحة العامة.