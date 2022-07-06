عاجل.. الرئيس السيسى يفتتح متحف البريد المصرى

جدة - نرمين السيد - ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الأربعاء، إلى مقر افتتاح عدد من مشروعات "مصر الرقمية" لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس يشهد إطلاق منصة مصر الرقمية، وكذلك افتتاح عدد من المشروعات عبر الفيديو كونفرانس، مثل محطات إنزال الكابلات البحرية فى "رأس غارب، والزعفرانة، وسيدى كرير، فضلا عن افتتاح مركز البيانات الدولى بالقاهرة، ومدارس المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية، ومراكز إبداع مصر الرقمية، وتطوير متحف البريد المصرى".