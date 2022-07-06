عاجل- 10 مليارات جنيه تكلفة مشروعات مصر الرقمية.. و130 خدمة مميكنة

جدة - نرمين السيد - وأضاف طلعت، خلال حفل افتتاح الرئيس السيسى مراكز إبداع مصر الرقمية، أنه تم إطلاق التشغيل التجريبى لمنصة مصر الرقمية منذ شهور ومسجل عليها 5 ملايين مواطن تقريبا، وتلقينا كثيرا من الملاحظات.
وأوضح وزير الاتصالات "لدينا على المنصة أكثر من 130 خدمة نقدمها بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، التى تقدم هذه الخدمات المميكنة من الألف إلى الياء".
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