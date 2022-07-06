«التعليم العالى» تشارك فى ختام مبادرة شباب من أجل التنمية

جدة - نرمين السيد - وحضر كل من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من رؤساء الجامعات ونوابهم، وسلفان ميرلن نائب ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى القاهرة، والدكتور محمد علاء المشرف العام على مبادرة شباب من أجل التنمية بوزارة التخطيط، والدكتورة داليا خليل أمين مساعد المجلس الأعلى للجامعات والمشرف العام على المبادرة بأمانة المجلس، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وعدد من قيادات الوزارتين.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى أن مبادرة شباب التنمية تعبر عن توجه الدولة المصرية فى اتباع النهج التشاركى فى كل خطط التنمية منذ إطلاق رؤية مصر 2030 فى عام 2016 وهى النسخة الوطنية للأهداف الأممية، موضحة أن إطلاق الرؤية تم بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، والجامعات، والشباب والمرأة التي تمثل عنصرا فاعل فى تلك الرؤية وفى كل خطط التنمية.

وأكدت السعيد أن الدولة المصرية تحرص على وضع الخطة والرؤية طويلة المدى والخطط متوسطة المدى والخطط السنوية للدولة المصرية، بأهمية ووجود علاقة وثيقة بين المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات التنفيذية، والذى يمثل توجها مهما، حيث إن المؤسسة التنفيذية والمسئولين التنفيذيين فى نطاق عملهم اليوم، يقومون بالاستعانة بالخبرات الأكاديمية فى كل الخطط والرؤى المستدامة.

ونقل الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، تحيات وزير التعليم العالى والبحث العلمى للسادة الحضور، موجها الشكر للقائمين على تنفيذ تلك المبادرة الهامة، مشيرا إلى اشتراك خمس جامعات فى فعاليات تلك المبادرة فى مرحلتها الأولى، وزيادة عدد الجامعات المشاركة فى المبادرة فى المرحلة الثانية.

وأشار لطيف، إلى أن مشاركة الجامعات المصرية فى مثل تلك الأنشطة هو انعكاس للتطور الكبير الذى تشهده الجامعات على مستوى النشاط الطلابى كجزء من الحراك المتواجد بجامعاتنا حاليا، خصوصًا خلال الفترة من 2014 حتى الآن فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدا أن المبادرة جاءت فى إطار توحيد جهود الدولة المصرية الرامية إلى رفع وعى الشباب الجامعى بمبادئ وأهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، أن المبادرة تمثل برنامجا متكاملا يسعى إلى توفير وتهيئة مجالات مختلفة ومتعددة للحوار مع الشباب، وخلق قنوات تواصل مستمرة معهم، وأيضا إتاحة الفرصة للتدريب والتنافس فى تقديم حلول ابتكارية ومشروعات تنموية.

وأكدت الدكتورة داليا خليل أمين مساعد المجلس الأعلى للجامعات والمشرف العام على المبادرة بأمانة المجلس، أنها تثق وتؤمن بطاقات الإنسان الخلاقة واللانهائية، فكل فرد مبتكر بطريقته أو مبدع بإسلوبه، فلكل منا تفرده ولكن يكمن التحدى فى كيفية اكتشاف هذا التفرد، لافتة إلى أن مبادرة "شباب من أجل التنمية" تأتى كأحد الأنشطة والفعاليات الهامة التى يتبناها المجلس الأعلى للجامعات؛ لخلق المجال لتشجيع الأفكار الجديدة والمبتكرة من شباب الجامعات والباحثين؛ إيمانا منه بالدور الأساسى والفعال فى اكتشاف مبتكرينا ومبدعينا فى الجامعات المصرية، موجهة الشكر لكل من ساهم فى إنجاح هذه المبادرة الهامة.

وفى ختام فعاليات الحفل، وزعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات نيابة عن وزير التعليم العالى شهادات التكريم على الفرق الفائزة بالمسابقة التى أطلقتها المبادرة.

جدير بالذكر أن المبادرة استهدفت بشكل أساسى شباب الجامعات فى مرحلتى الدراسات العليا والبكالوريوس، وأعضاء هيئات التدريس فى الجامعات المصرية، خاصة من الشباب، وكانت الجامعات المشاركة فى المرحلة الأولى للمبادرة هى جامعات (القاهرة - عين شمس - المنصورة - بنى سويف - بورسعيد).

وركزت المبادرة على محورين أساسيين هما: التدريب وعقد ورش العمل لجميع الفرق البحثية المشاركة من الجامعات المصرية من خلال التعاون مع المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة والاستعانة بالأساتذة الأكاديميين وخبراء برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، والمحور الثانى يتمثل فى إطلاق المنافسات الإبداعية الطلابية من خلال مسابقتين رئيستين هما مسابقة المشروعات التنموية، ومسابقة أوراق السياسات.

وياشر إلى أن جامعة بورسعيد فازت بالمركز الأول فى مسابقة المشروعات التنموية عن موضوع دعم المنظومة الصحية عن طريق إنشاء مركز علاج السموم الإكلينيكية ومكافحة الإدمان تابع لمستشفى جامعة بورسعيد لخدمة إقليم القناة وسيناء وشرق الدلتا، وفاز بالمركز الثانى جامعة بنى سويف عن موضوع منظمة CC-PKU منظمة تحديات السيطرة على بى كى يوOrganization of Control Challenges for PKU (CC-PKU)، وبالمركز الثالث فريق جامعة القاهرة عن موضوع إنشاء النادى الأخضر لتعزيز دور المرأة ومشاركتها المجتمعية فى حماية البيئة، وبالمركز الرابع فريق جامعة المنصورة عن موضوع تطوير نظام رى مبتكر وذكى وصديق للبيئة قائم على تقنيات الذكاء الاصطناعى وتعلم الآلة، وفاز بالمركز الخامس فريق جامعة عين شمس عن موضوع دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مواجهةالعنف ضد المرأة.

كما فاز بالمركز الأول فى مسابقة أوراق السياسات فريق جامعة المنصورة عن موضوع "التهرب الضريبى فى المهن الحرة غير التجارية بين حتمية التغيير ونتائج التطبيق"، وبالمركز الثانى فريق جامعة بورسعيد عن موضوع "المنظومة الرقمية الشاملة لتطوير دور المعلمين فى رعاية الموهوبين وذوى الهمم وفق رؤية مصر 2030"، وبالمركز الثالث فريق جامعة عين شمس عن موضوع الشريط الأخضر "من الانفصال إلى الاتصال العمرانى: تصميم متنزهات زراعية مستدامة"، وبالمركز الرابع فريق جامعة بنى سويف عن موضوع "برامج تقنية مستدامة لتأهيل معلمى الابتدائية للمنهج الجديد"، وفاز بالمركز الخامس "فريق جامعة القاهرة عن موضوع آليات تعزيز دور التحول الرقمى فى مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة فى مصر".