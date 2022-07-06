رئيس الوزراء يتابع جهود ”اللجنة الطبية العليا والاستغاثات” بمجلس الوزراء خلال النصف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 يوليو 2022 10:25 صباحاً - تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال النصف الأول من عام 2022 الجارى، وذلك من خلال التقرير المقدم من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

وجدد رئيس الوزراء الإشادة بالجهود المبذولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، وتعاملها الفوري مع ما يتم رصده من استغاثات للمواطنين تتعلق بالقطاع الصحي، وسعيها لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مؤكداً أهمية الاستمرار في تكثيف هذه الجهود من أجل المساعدة فى رفع المعاناة عن المرضى وذويهم، وتوفير كل سبل الدعم الممكنة لهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على توفير الرعاية الصحية الشاملة واللائقة للمواطنين.

كما أشاد مدبولي بتعاون الجهات المسئولة عن الخدمات الصحية، فى الاستجابة لأى شكوى أو استغاثة، يتم التنسيق لها من خلال اللجنة.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام المصري أنه تمت الاستجابة خلال الفترة المشار إليها لنحو 2950 حالة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاستجابات خلال النصف الأول من عام 2022 شملت صدور 1127 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، للفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن إجراء 713 عملية جراحية، وإصدار 132 قرارا خاصا بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.

وأضاف أن مجهودات اللجنة خلال النصف الأول من عام 2022 تضمنت أيضاً تنفيذ الإجراءات الطبية لـ 392 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لـ 361 استغاثة تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 200 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ونوه المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء خلال التقرير إلى أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات شاركت فى العديد من القوافل الطبية التى تم تنفيذها بالتعاون مع كل من مؤسسة حياة كريمة، ومؤسسة صناع الخير للتنمية، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بالعديد من المحافظات خلال النصف الأول من عام 2022، موضحاً أن عدد المستفيدين من تلك القوافل التى شاركت بها اللجنة خلال الربع الأول من العام، وصل إلى أكثر من 8700 حالة فى محافظات البحيرة، والغربية، والبحر الأحمر، والأقصر، وكفرالشيخ، فيما وصل عدد المستفيدين من القوافل التى تم تنفيذها خلال الربع الثاني من العام إلى أكثر من 14400 حالة فى محافظات أسوان، ومطروح، والفيوم، وكفر الشيخ، والبحيرة، والغربية.