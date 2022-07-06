إصلاح عيب خلقي باستخدام منظار الأنف الضوئي لاستئصال انسداد عظمي بالانف لمريض...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 يوليو 2022 10:25 صباحاً - تتواصل الإنجازات الطبية بمجمع الإسماعيلية الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، حيث نجح فريق جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمجمع الإسماعيلية الطبي فى إجراء جراحة لمريض يمني يبلغ من العمر 40 عامًا، ويعانى من ضيق بالتنفس ونهجان مما أثر على مجهوده في العمل، ولم يتمكن الأطباء من تشخيص حالته طوال الفترة الماضية، وبعد توجهه إلى مجمع الإسماعيلية الطبي قام الفريق الطبي بمهارة فائقة بإجراء فحص طبي بالمنظار والأشعات التشخيصيه، وتبين أن معاناته بسبب انسداد تام فى الناحية اليُمنى من الأنف وتضخم بغضاريف الأنف منذ ولادته نتيجه وجود عيب خلقى لديه، وتم إجراء جراحة ناجحة بإستخدام منظار الأنف لاستعدال الجزء العظمي وفتح الأنف واستئصال جزء من غضاريف الأنف المتضخمة، ويُعد المنظار الجراحي من التقنيات العلاجية الحديثة التى جنبت المريض حدوث النزيف وساهمت فى سرعة تماثله للشفاء.

????هذا ويتوفر بالمجمع الطبي بالإسماعيلية التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية كافة التجهيزات الطبية المطلوبة للعمليات والتدخلات الجراحية الكبرى والدقيقة، بما يحقق أعلى مستوى من خدمات الرعاية الصحية وفق أحدث الممارسات الطبيه العالميه .

????قام بإجراء الجراحة فريق متميز من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين بقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمجمع الإسماعيلية الطبي ضم كلًا من

????️د. إسماعيل الديب - استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة

????️د. رضا فرحات - اخصائي جراحة الأنف والأذن والحنجرة

????️د. بسمة رسلان - استشاري التخدير

????وذلك بمعاونة فريق متميز من تمريض العمليات بالمجمع الطبى بالإسماعيلية وهم

????️أ. ميرنا صبرى

????️أ. ليلى عبد الظاهر

????️أ. ياسر محمد السيد